Mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg bei BW Aasee 2 ist A-Ligist SV Herbern 2 nach spielfreiem Wochenende in die Saison gestartet.

Mirco Kortendick erzielte nach Vorarbeit von Kilian Höring früh die Gästeführung. Danach blieben die Blau-Gelben zunächst am Ball, versäumten es aber, einen zweiten Treffer nachzulegen. So kamen die Hausherren nach und nach besser ins Spiel, verpassten aber ihrerseits den Ausgleich.

Halbzeit zwei begann wie ein Wiederholung der ersten. Diesmal war es Lars Overs , der die Vorarbeit von Kortendick mit einer Direktabnahme zum Herberner 2:0 krönte. Wieder hoffte Gästetrainer Daniel Heitmann, dass seine Elf, die zunächst weiter am Ball blieb, den nächsten Treffer nachlegen würde. Doch dieser blieb aus, und so kamen die Blau-Weißen erneut in die Partie. Sie wiederum trafen tatsächlich, und machten das Spiel in den letzten Minuten noch einmal spannend. Die SVH-Zweite rettete die knappe Führung aber über die Zeit.

SVH 2: Adamek – Paschedag, Bergmann, Rahenbrock (83. Koch), Walters – K. Höring (56. Krampe), Vogt (48. Hülk), Schwippe – Kortendick, Overs (64. Brinkmann), Fuhr. Tore: 0:1 Kortendick (8.), 0:2 Overs (50.), 1:2 Steffen (83.).