Entscheidung morgens um neun – Davaria Davensberg siegt

Das Davensberger Waldstadion am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Zain Ali Sabi Jutt trifft am Imbissstand letzte organisatorische Absprachen. Noch sind es anderthalb Stunden bis zu seinem ersten Spiel, doch wer Jutt kennenlernt, der merkt schnell, Zeit für seine Leidenschaft nimmt er sich gerne. Das blaue Mannschaftstrikot und die lange Sporthose trägt der Kapitän der Davaren bereits. Und auch wenn er es sich äußerlich eher kaum anmerken lässt: Die Vorfreude auf das erste Cricket-Turnier in Davensberg mit seiner Mannschaft ist riesig.

„Wir können ja schonmal zum Platz gehen und da über alles sprechen“, schlägt Jutt vor. Einmal um das Fußballfeld herum befindet sich jener eigenständig gestaltete Platz von Jutt und seiner Mannschaft. Die große Wiese ist abgesteckt mit mehreren Hütchen und blau-weißen Davaria-Fahnen, in der Mitte befinden sich eine kurze Laufbahn aus Asphalt und ein Holzpfeiler.

2,5 Milliarden Fans

Während sich die ersten Spieler bereits einwerfen, beginnt Jutt seine Leidenschaft zu erklären. „Cricket ist für mich Sport und Spaß. In meiner Heimat Pakistan ist es fast selbstverständlich, es zu spielen“, berichtet der 2015 nach Deutschland geflüchtete Jutt. Tatsächlich ist Cricket laut Schätzungen des Portals „World Atlas“ mit etwa 2,5 Milliarden Anhängern der zweitbeliebteste Sport der Welt. Neben Pakistan wird vor allem in Indien, aber auch in England oder Neuseeland gespielt, weiß Jutt.

Gegen 16 Uhr füllt sich der Platz langsam, und die ersten Spiele beginnen. Insgesamt zehn Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen sind der Facebook-Einladung inklusive kurzem Videotrailer gefolgt. Ein Vorteil in Zeiten von Corona: Beim Cricket im Freien ist es ein Leichtes, den Mindestabstand zu wahren.

Andrea Tegtmeier steht als Zuschauerin am Spielfeldrand. Zwar hat sie nach eigenen Angaben „immer noch nicht ganz verstanden, wie der Sport genau funktioniert“, jedoch, und das wissen Jutt und seine Teamkollegen noch genau, half die Flüchtlingshelferin 2016 tatkräftig mit, die neue Davensberger Cricketmannschaft aufzubauen. „So viel war das allerdings auch nicht, die Jungs haben sehr schnell angefangen das meiste selbst zu organisieren“, erzählt sie. Schade findet Tegtmeier, dass im Team aktuell noch kein Deutscher spielt. Jutt sagt dazu: „Theoretisch kann jeder gerne bei uns mitmachen, aber wir merken natürlich auch, dass in Deutschland Fußball viel eher der Sport der Wahl ist.“

Spielzeit gewöhnungsbedürftig

Etwas gewöhnungsbedürftig für Neuanfänger könnte zudem die Spielzeit sein. Das Turnier am Samstag geht bis tief in die Nacht und darüber hinaus. Wie hält man als Sportler so lange durch? „Wir essen und trinken später noch alle gemeinsam, dann geht das schon.“, erklärt Jutt. Am Sonntag um neun Uhr steht der Sieger fest. Die Davensberger holen sich im Finale gegen die Green Tigers aus Ennepetal den Titel.

Jutt ist zufrieden und postet in seinem Whatsapp-Status kurz darauf ein Bild mit dem Siegerpokal. Er will seine Leidenschaft schließlich mit der Welt teilen.