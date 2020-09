Fassungslosigkeit in Blau und Weiß – TuS Ascheberg gewinnt Derby

Das Vorgeplänkel war nach drei Minuten Geschichte: Dennis Heinrich schloss gleich den ersten Angriff des TuS Ascheberg mit dem 1:0 für die Gastgeber ab. Vorbei war es mit der Sorge, es könne ein tor- und trostloses Nachbarderby gegen BW Ottmarsbocholt geben. Trost brauchten nach 97 Minuten die Gäste. Warum der Aufsteiger 1:2 verloren hatte, wusste niemand so richtig. Und doch war es ganz einfach zu formulieren. „Ich schreibe immer alle Chancen für uns auf. Die Liste ist voll, aber wir haben die Tore nicht gemacht“, war Patrick Döhla genauso konsterniert wie das Team. Gegenüber Martin Ritz sprach von einer Voll-Katastrophe: „Der Sieg war völlig unverdient.“

In einem Spiel mit vielen Zweikämpfen starteten die Gäste mit zu viel Respekt. So traf Dennis Heinrich mit seiner zweiten Chance den Pfosten. Aluminium hatte nach einer Unsicherheit von Simon White auch Daniel Beutel getroffen. Wenig später scheiterte er frei am TuS- Keeper.

Schlüsselmoment kurz vor der Pause

Eine der Schlüsselszenen sahen die Zuschauer in der 39. Minute. White räumte Beutel als letzter Mann rustikal ab. Das waren gleich zwei Gründe, über eine rote Karte nachzudenken, doch der Schiedsrichter beließ es bei Gelb. Und zu allem Überfluss setzte Lindfeld den fälligen Elfmeter neben das Tor. In der Folge wurde ausgerechnet der Mann, der schon unter der Dusche sein konnte, zum Retter des Gastgebers. Zwei Mal lief Volbracht frei auf ihn zu, zwei Mal parierte White glänzend. In Halbzeit zwei blieb er in 1:1-Duellen gegen den eingewechselten Denis Hölscher und Christoph Tübing Sieger. Das waren drei Hundertprozentige und bei weitem nicht alle Chancen der Gäste. Als BWO alles und auch Schmauck nach vorn warf, rettete Florian Zahlten in höchster Not gegen den Abwehrspieler. Der TuS meldete sich erst in der 87. Minute mit einem Kopfball von Jonas Hüging zurück. Fünf Minuten später gelang Philipp Brumann nach Hereingabe von Tim Witthoff das 2:0. Erst dann und damit zu spät kamen die Blau-Weißen zu ihrem Treffer: Volbracht schoss entschlossen ein.

TuS: White, S. Hüging, Zahlten, Frede, Rüschenschmidt, J. Hüging, Westhoff, H. Heubrock (34. Frenking), Schwipp (80. Roberg), Heinrich, Witthoff (88. Brumann) – BWO:Kerkenhoff, Overbeck (11. Silla), Schmauck, Wiegert, Sybel, Reickert, F. Volbracht, Lindfeld (73. Schulze Hillert), Tübing, Schemmer (54. Hibbe), Beutel (46. Hölscher). Tore:1:0 Heinrich (3.), 2:0 Brumann (90.+5), 2:1 F. Volbracht (90.+6).