Neuerdings machen – eine kleine Sensation – der TuS Ascheberg und der SV Herbern im Nachwuchsbereich gemeinsame Sache ( WN berichteten). Ob damit das Nachbarschaftsduell in Runde eins des Kreispokals am heutigen Mittwoch, 19 Uhr (Nordkirchener Straße), ein bisschen an Brisanz einbüßt? Klares Nein.

„Die Mädels reden seit 14 Tagen über nichts anderes“, weiß der neue SVH-Trainer Detlef Mack zu berichten. TuS-Coach Manfred Trahe stößt ins gleiche Horn: „Gerade für uns als Außenseiter ist das ein ziemlicher Knüller.“ Es sind ja nicht nur die ortsüblichen Gegebenheiten – hier der Underdog, dort die über Jahre unangefochtene Nummer eins in der Gemeinde –, die beide Lager elektrisieren. Es gibt darüber hinaus viele weitere Geschichten, die das Derby so speziell machen.

Etwa die von Julia Rummler, die erst im Sommer zum A-Liga-Neuling zurückgekehrt ist und beim Wiedersehen mit den Blau-Gelben umso motivierter sein dürfte. Oder die von Lorena Hönekop und Leona Jas­pert: Beide coachen zusammen mit Trahe die U 13 der frisch gegründeten JSG – tragen aber heute Abend den SVH-Dress.

Einig sind sich die beiden Cheftrainer in einem weiteren Punkt: Es dürfte (noch) spannender werden als vor knapp zwei Jahren an gleicher Stelle. An jenem 10. Oktober 2018 mühten sich die Besucherinnen, just in die Landesliga aufgestiegen, zu einem 4:0 (1:0) beim bravourös fightenden, damaligen B-Ligisten. Inzwischen trennt beide Mannschaften nur noch eine Klasse. Und: Die, die in dem denkwürdigen Achtelfinale den Unterschied machte, ist nicht mehr dabei: Laura Brockmeier. Alle vier Treffer gingen seinerzeit aufs Konto der SVH-Alleskönnerin, die kürzlich ihre Karriere beendet hat.

Mack nimmt die Rolle des leichten Favoriten zwar an („wir sind der Bezirksligist“), warnt aber zugleich: „Jeder Fußballer weiß doch, was ein solches Treffen beim vermeintlich unterlegenen Gegner an Kräften freisetzt.“ Personell schöpft Herbern aus dem Vollen, während die Aschebergerinnen zuletzt Mühe hatten, zwölf, 13 gesunde Spielerinnen zusammenzukratzen. Aber man kenne das ja von vergleichbaren Kracherbegegnungen, schmunzelt Trahe: „Urplötzlich sind alle wieder fit.“