Ein Stück weit konnte man es erwarten, nun ist die Sache endgültig: Die 35. Auflage des Davertpokals am ersten Januarwochenende 2021 fällt coronabedingt aus. Nach vielen vereinsinternen Gesprächen sowie der Abstimmung mit der Gemeinde „mussten wir leider diese für uns alternativlose Entscheidung fällen“, teilt Dominik Reher , Geschäftsführer des SV Herbern, in einer Pressenotiz mit.

Die Blau-Gelben wären mit der nächsten Durchführung des traditionsreichen Budenzaubers in Ascheberg betraut gewesen. Aber: „Die Gesundheit aller Teilnehmer steht an aller erster Stelle. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass diese mit den Gegebenheiten in der Sporthalle an der Nordkirchener Straße einfach nicht gewährleistet werden kann“, so Reher abschließend.