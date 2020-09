TuS Ascheberg tapfer, SV Herbern entschlossen

Das ganz so enge Match – von TuS-Coach Manfred Trahe erhofft, von SVH-Trainer Detlef Mack befürchtet – wurde es dann doch nicht. Zu überlegen agierte Bezirksligist Herben insbesondere in Hälfte eins der Erstrundenpartie im Kreispokal bei A-Ligist Ascheberg. Bereits nach 45 Minuten und einer 3:0-Führung der Besucherinnen war das Match entschieden, am Ende hieß es 1:4 aus Sicht des Underdogs.

TuS Ascheberg vs. SV Herbern 1/13 TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

TuS Ascheberg - SV Herbern Foto: flo

„Im Grunde mussten wir ja schon eher führen“, fand Mack und spielte auf die Riesengelegenheit an, die Celine Lutter nach wenigen Minuten verstolpert hatte. Der TuS verteidigte couragiert, geriet aber stets in Bedrängnis, wenn Merle Urban auf der rechten Seite den Turbo zündete. Trotzdem mussten zwei Standards her, um die Blau-Gelben endgültig in die Spur zu bringen. Marie Kruckenbaum war – jeweils nach Lutter-Ecke – aus der Halbdistanz erfolgreich. „Schade, bis dahin haben wir es ganz gut gemacht“, so Trahe. Der Doppelschlag binnen 120 Sekunden „hat uns aber sportlich das Genick gebrochen“.

Gegenüber Mack freute sich derweil, „dass die Mädels nicht nachgelassen haben“. Die Vorentscheidung bereits nach gut einer halben Stunde: Die quirlige Annika Vogel , zuvor oft genug von Merle Urban bedient, setzte diesmal die Kollegin in Szene. Auch das 0:4 ging auf das Konto der SVH-Flügelflitzerin – in einer Phase, in der der TuS laut Trahe eigentlich am Drücker war. Seine nie aufsteckende Elf kam immerhin zum Ehrentreffer, den die Ex-Herbernerin Julia Rummler per Strafstoß erzielte.

TuS:Kühnhenrich – Zukowsky, L. Trahe, Vorrink, J. Trahe, Olbrich, K. Löhrke (75. van Roje), Rummler, J. Löhrke, Aschoff (33. P. Oesteroth), Kemper (61. L. Oesteroth). SVH: Dartmann – Steincke, Hönekop, M. Urban, Vogel (82. K. Nienhaus), Lutter, Blesenkemper, M. Kruckenbaum (71. Jas- pert), L. Urban (54 Lütkemeier), H. Kruckenbaum (66. J. Große- Budde), Vorlop. Tore: 0:1/0:2 M. Kruckenbaum (25./27.), 0:3/0:4 M. Urban (35./52.), 1:4 Rummler (70./FE).