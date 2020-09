Martin Ritz , sagt er selbst, „brennt“. Alles andere hätte einen auch überrascht. Muss der Coach des TuS Ascheberg nur noch das Feuer in seinen Schützlingen entfachen, ehe die am Sonntag, 13 Uhr (Siepenweg), zum Ortsderby nach Herbern aufbrechen. Leidenschaft sei nämlich ein guter Begleiter in diesen Nachbarschaftsduellen, findet Ritz. Man erinnere sich nur an das Flutlichtspiel fast auf den Tag genau vor zwölf Monaten, als elf bis in die Haarspitzen motivierte Ascheberger der U 23 des SVH einen amtlichen Abschuss verpassten (5:1).

Wiederholen lasse sich der Coup so einfach aber nicht, warnt der Coach: „Erstens werden die Herberner Verstärkung von oben bekommen, zweitens spielen sie auf dem vertrauten Kunstrasen. Insofern sind wir sicher nicht der Favorit.“ Zumal die Ausfallliste weiter ellenlang sei. Mit Laurin Rüschenschmidt ist ein weiterer TuSler angeschlagen, auch Hendrik Heubrock (jobbedingt), Mirco Schwipp und Yannick Westhoff haben die Woche über nicht trainiert. Johannes Sandhowe schon, aber eigentlich komme ein Einsatz des an sich unverzichtbaren Kapitäns zu früh, so sein Coach.

Daniel Heitmann , Trainer der SVH-Landesligareserve, geht das Gemeindeduell etwas anders an. Statt mit heißem Herzen sollten seine Mannen lieber „mit kühlem Kopf“ agieren: „Wir können und wollen uns fußballerisch behaupten.“ Sein Personal gebe das her: „Die Jungs, die im Sommer aus unserer Jugend zum Kader gestoßen sind, haben ausnahmslos eine exzellente Ausbildung genossen. Nur dürfen wir natürlich nicht so fahrlässig verteidigen wie vor zwölf Monaten. Dafür hat Ascheberg im Angriff einfach zu viel Qualität.“

Dass sie es deutlich besser können als bei jenem 1:5-Debakel, haben die Blau-Gelben bereits unter Beweis gestellt, das Rückspiel der Corona-Saison gewannen sie mit 2:1. Und: Im Gegensatz zu den Gästen haben sie einen zum Bersten gefüllten Kader. Ob es aus der Ersten tatsächlich zusätzliches Personal gibt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.