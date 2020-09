Maria Schütte sorgt seit acht Jahren dafür, dass die Kabinen, sanitären Anlagen und der Aufenthaltsraum im Vereinsheim des SV Herbern immer schön sauber und in Schuss sind. Fast täglich ist sie in den Räumlichkeiten als Reinigungskraft unterwegs.

„Meistens bin ich morgens hier, da stört mich keiner und ich kann mir meine Zeit einteilen wie es mir auskommt“, sagt die 63-Jährige. In der Regel gehe es bei den Sportlern gesittet zu, aber es gab auch mal Tage, da möchte Schütte am liebsten wieder rückwärts nach draußen gehen: „Ich erinnere mich an die Baumpflanzaktion im vergangenen Jahr. Der Boden war voller Erde. Ich weiß gar nicht, wie viele Eimer Wasser ich damals gebraucht habe, um alles wieder sauber zu bekommen. Ich hab ehrlich gedacht, ich bin auf einem Acker.“ Aber auch die Weihnachtsfeiern sind beim blau-gelben Sportverein legendär. „Man klebt dann förmlich am Boden fest“, betont Schütte mit einem Lachen im Gesicht.

Maria Schütte macht ihren Job mit Leidenschaft. Wenn sie leere Flaschen findet, die im Vereinsheim liegen geblieben sind, sammelt sie diese und kauft von dem Pfand Seife für die sanitären Anlagen. Doch nicht nur hier geht sie dem Schmutz an den Kragen. Auch die Trikotwäsche der ersten, zweiten und dritten Mannschaft obliegt ihrer Obhut. Im heimischen Waschkeller werden hier nach den Spielen die Trikots, Hosen und Stutzen wieder auf Vordermann gebracht. Oberste Priorität: die Socken auf rechts ziehen. „Im Großen und Ganzen klappt das auch gut. Zwei Kandidaten bei der ersten Mannschaft verwechseln allerdings immer noch links mit rechts. Aber was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, schmunzelt Schütte.

Zur Zeit laufen die Waschmaschine und der Trockner in Dauerschleife. Durch die Saisonvorbereitung mit den vielen Tests- und inzwischen auch wieder Pflichtspielen sind die Trikots im Dauereinsatz. „Aber besser so, als wenn gar nichts los ist. Das hatten wir dieses Jahr mit Blick auf die Coronazeit schon zur Genüge“, unterstreicht Schütte. Die Fußballer schätzen Maria und ihren Job. Einmal im Jahr gibt’s für ihren Einsatz jeweils einen Blumenstrauß als Dankeschön von den drei Teams. „Die Wertschätzung finde ich wirklich toll, dass muss ja auch erwähnt werden.“ Auf die Frage, ob sie dem blau-gelben SVH-Virus verfallen ist, antwortet Schütte mit einem entschiedenen „Nein“. Für die Fußball-Leidenschaft sei ihr Mann zuständig. Aber ihren Job, das verspricht sie, erledige sie, solange es gesundheitlich geht.