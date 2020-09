A-Ligist Davaria Davensberg hat seine zweite Saisonniederlage kassiert. Bei der bis dahin punktlosen SG Selm, die erst zwei Tage zuvor ihren Trainer Deniz Sahin entlassen hatte, verloren die Davaren am Sonntagnachmittag mit 0:3 (0:1).

Was die Gäste vor allem ihrem eigenen Unvermögen zuzuschreiben hätten, so Spielertrainer Masen Mahmoud, der seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff 70 Prozent der Spielanteile zurechnete. Die ersten beiden Gegentore – alle drei Treffer erzielten die Ex-Lüdinghauser Alexander Schwegler und Jan-Hendrik Rabitsch – resultierten aus Ballverlusten im Spielaufbau.

Vor dem gegnerischen Tor wiederum seien viele und hervorragende Chancen versemmelt worden. „Das ist eine Frage der Qualität, die wir vorne haben“, so die klaren Worte von Mahmoud an die Abteilung Offensive. „Da müssen wir schnellstmöglich wieder in die Spur kommen.“

Davaria: Stilling – Bruck (86. Assad Pour), J. Raed, Atalan, Kreuzberg – M. Morsel, Mas. Mahmoud, Lotfi, J. Morsel, Kassassir (85. Loose) – Willocks. Tore: 1:0/2:0) Schwegler (31./69.), 3:0 Rabitsch (79.).