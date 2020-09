SV Herbern besiegt Ahaus deutlich

Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr war SV Herberns Trainer Benjamin Siegert wieder glücklich. Mit Bezug auf die 1:3- Niederlage am vergangenem Wochenende beim TuS Altenberge sagte er nach dem 4:2-Erfolg gegen Eintracht Ahaus: „Wir haben heute eine Reaktion gezeigt und unsere individuellen Fehler abstellen können.“

Bereits in der zehnten Minute gelang den Hausherren die Führung. Der neu in die Startformation gekommene Dennis Närdemann grätschte den Ball nach einer Flanke von links ins Tor. Luis Krampe legte nach schönem Pass seines Sturmpartners Julian Trapp nach. Zwei Minuten später konnte Ahaus noch verkürzen. Einen Einwurf von der rechten Seite mit anschließenden Abstimmungsproblemen im Herberner Strafraum nutzte Tim Sicking zum 2:1.

Der Anschlusstreffer schockte die Blau-Gelben nicht. Weil eine vielversprechende Eins-gegen-Eins-Situation von Krampe wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde, gingen die Herberner dennoch mit einer nur knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Kräfteverhältnisse nicht. Vor allem zwischen der 50. und 60. Minute hatten die Hausherren nach sehenswerten Kombinationen Chancen, die Kräfteverhältnisse auch im Ergebnis klarer zu gestalten. „Die Pässe in die Schnittstelle haben wir unter der Woche trainiert, an der Chancenverwertung können wir aber wohl noch arbeiten“, so Siegert.

Luis Krampe schoss das überfällige 3:1. Neun Minuten später krönte er seine starke Leistung mit einem Dropkick zum 4:1. Das 4:2 von Simon Lovermann in der 90. Minute blieb auch für die Gäste aus Ahaus nicht mehr als Ergebniskosmetik.

SVH: Fenker – Airton (83. Schwippe), Höring, Schulte, Just – Scholtysik (78. Lünemann), Närdemann (68. Schütte), Breloh, Sobbe (78. Dombrowski) – Trapp, Krampe. Tore: 1:0 Närdemann (10.), 2:0 Krampe (22.), 2:1 Sicking (24.), 3:1/4:1 Krampe (72./81.), 4:2 Lovermann (90.).