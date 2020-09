Zum ersten Mal ritt Marius Brinkmann vom RV Lüdinghausen bei einem Turnier des heimischen Vereins in einen auf Sand gebauten Parcours. Normalerweise wird in Elvert beim traditionellen Maiturnier auf dem großen Rasenplatz gesprungen. Doch der Wettbewerbsreigen im Frühsommer musste wegen Corona abgesagt werden, dafür war nun für das vergangenen Wochenende eine abgespeckte Version im Rahmen eines Jungpferdeturniers durchgeführt worden – mit Springprüfungen auf Sand.

Für Lokalmatador Brinkmann hätte die Premiere nicht besser verlaufen können. Mit dem fünfjährigen Cirano gewann er am Sonntagnachmittag die Springpferdeprüfung der Klasse L mit der Wertnote 8,4. „Trotz des Regens in der Nacht zuvor hat der Boden gut gehalten“, war der Lüdinghauser nicht nur mit seinem Ritt, sondern auch mit dem Geläuf zufrieden.

Der Seppenrader Florian Karns mit Pythagoras und die Aschebergerin Luisa Fallenberg mit Centurio schafften es nicht in die Platzierung. Ebenso wenig wie Brinkmann mit seinem zweiten Pferd, der Hannoveraner Stute For Starlight. Das Paar kam nach einem Fehler auf die Wertnote 6,8. „Sie ist zwar schon fünf Jahre alt, aber noch relativ unerfahren. Trainieren kann man viel, aber Erfahrung kann man nur auf Turnieren sammeln“, so der Lüdinghauser.

Bei der abschließenden M*-Springpferdeprüfung sicherte sich Denis Huser vom RV Riesenbeck mit dem Wallach Jack Sirikit den Sieg (Wertnote 8,0). Mit einer 7,6 verpassten Karns und sein Hengst Pythagoras die Platzierung nur knapp.

Beim Höhepunkt im Dressurviereck, ebenfalls einer Prüfung der Klasse M, hatte sich am Samstag Bettina Kappelhoff die Siegerschleife gesichert. Mit dem Wallach Dancing Dream errang die Sprakelerin die Wertnote 8,2. Mit einer 6,7 schafften es Kathrin Niehues vom RV Seppenrade und ihr Wallach Rocosi Royal nicht in die Platzierung.