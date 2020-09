Der erste Schock: Alexander Kramm , seit Menschengedenken für die HSG Ascheberg-Drensteinfurt aktiv, wechselte im Sommer zu Bezirksliga-Neuling Eintracht Heessen. Der zweite: Neuzugang Philipp Lohmann (kam aus der eigenen A-Jugend), Rückraum-Shooter wie Bruder Matthias, zog sich in einem Testspiel einen Kreuzbandriss zu und wird erst im kommenden Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. „Weil durch Jammern aber keiner zurückkehrt oder gesund wird, müssen wir mit den Gegebenheiten klarkommen.“ Schön gesagt von Heinz Huhnhold (trainierte in den vergangenen Jahren die HSG-Frauen).

Der neue Coach (kam für Volker Hollenberg , der sich dem TV Kattenvenne angeschlossen hat) verweist in dem Zusammenhang „auf unseren relativ breiten Kader. Dann müssen eben andere in die Bresche springen.“ Auf den Halbpositionen etwa könnten Lars Perdun (bisher in der Zweiten) oder Henning Kurzhals Kramm und Philipp Lohmann ersetzen. Im Schnitt sei die Mannschaft jetzt jünger und wohl auch tempofester als zuletzt. Wobei: „Das schnelle Umschalten nach Ballgewinn in der Abwehr hat ja auch unter Volker sehr gut geklappt. Diesen Kurs werde ich strikt fortsetzen.“

Was er anders machen werde als sein Vorgänger, der zwischen 2011 und 2020 für die Männer verantwortlich war und bei der HSG wie Kramm Legendenstatus genießt? „Ich möchte, dass wir im Positionsangriff variabler agieren. Dass wir für den Gegner nicht so leicht auszurechnen sind.“

Unbedingt festhalten will Huhnhold an der Heimstärke der Spielgemeinschaft. In der Corona-Saison gab das Team in Profilschule und Dreingauhalle nicht einen einzigen Zähler ab. „Knüpfen wir daran an, sollten wir in der Kreisliga in jedem Fall eine gute Rolle spielen“, so der leitende Bankangestellte. Spiel eins führt die HSG am Samstag (3. Oktober), 16.30 Uhr, zu Sparta Münster 2.