Benjamin Siegert hat in seiner Profizeit sowohl für Preußen Münster als auch für den VfL Osnabrück gekickt. Mit Derby-Folklore muss dem Mann also keiner kommen. Gleichwohl hat der Coach des SV Herbern beim Training am Dienstag registriert, dass es etwas mehr geknistert hat als sonst. Schließlich gastieren die Blau-Gelben am Donnerstag (1. Oktober), 19 Uhr, in Kreispokalrunde zwei beim Erz- und Landesligarivalen Werner SC.

Ihm persönlich sei es „egal, ob wir beim WSC oder sonst wo antreten. Ob es ein Liga-, Pokal-, oder Trainingsspiel ist. Ich will immer gewinnen.“ Daher biete er „garantiert keine B-Elf“. auf. Siegert hält es sogar für denkbar, dass exakt jene im Cup-Wettbewerb beginnen, die auch drei Tage später in der Meisterschaft in der Startformation stehen. Definitiv fehlen werden Kapitän Philipp Dubicki und Keeper Sven Freitag (beide verletzt). Fabian Vogt ist angeschlagen. „Werne wird nach dem guten Saisonstart von Beginn an Druck machen“, glaubt der SVH-Coach. Aber: „Wir sind stark genug, um eine solche Drangphase zu überstehen.“