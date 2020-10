Daniel Heitmann geriet regelrecht ins Schwärmen. Es sei – von beiden Mannschaften – ein hochklassiges, temporeiches A-Liga-Spiel mit vielen fußballerischen Finessen und wenigen langen Bällen gewesen, so der Coach der U 23 des SV Herbern im Anschluss an das Match beim TuS Hiltrup 2. Aus Sicht der Blau-Gelben war es ein noch dazu erfolgreicher Auftritt, mit 2:0 (0:0) setzte sich die Heitmann-Elf am Osttor durch.

Während Hiltrup zwei Mann als Verstärkung aus dem Westfalenliga-Kader bekommen hatte (Christoph Blesz, Armani Medford), agierten die Besucher laut Heitmann „mit dem letzten Aufgebot“. Ganze 13 Spieler standen dem SVH 2-Trainer zur Verfügung. Die hätten es dafür „umso besser gelöst“.

Schon in Hälfte eins war Herbern phasenweise am Drücker, wenngleich die Zuspiele im letzten Drittel noch nicht ankamen. 20 Minuten vor dem Ende dann das erste Tor: Nach dem Fehler eines Münsteraners ersprintete Mirco Kortendick den Ball und leitete ihn zu Dustin Fuhr weiter – der wiederum wenig Mühe hatte, zum 0:1 zu vollenden. Noch sehenswerter das 0:2: Tom-Louis Brinkmann, erst wenige Augenblicke zuvor für Lars Overs gekommen, traf per Außenrist aus 20, 25 Metern genau in den Knick.

SVH: Zurloh – Paschedag, Hülk, Bergmann, Mangold – Fuhr, Krampe, Närdemann – Kortendick, Overs (78. Brinkmann), Krysiak (87. Koch). Tore: 0:1 Fuhr (70.), 0:2 Brinkmann (86.).