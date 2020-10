Appelhülsen -

Das Team Westfalen 2 hat in Appelhülsen den Gesamtsieg errungen. Gold gewann überdies die junge Aschebergerin Sina Brügger im Einzel-Klassement. Auch in der Nachwuchswertung gab es am Wochenende zwei Mal Edelmetall für die hiesigen Teilnehmer.