Die Warendorfer SU 2, am Sonntag in der Profilschule zu Besuch, probierte es anfangs mit einer 3:2:1-Deckung. Was insofern keine gute Idee war, da Gastgeber HSG Ascheberg/Drensteinfurt sich gut bewegte, geschickt einlief, immer wieder Lücken fand, die Kreisleute in Szene setzte – und nach zehn Minuten mit 9:0 führte. Warendorf reagierte, verteidigte fortan mit sechs Mann auf einer Linie – „doch auch darauf hatten wir eine Antwort“, freute sich der Coach der Spielgemeinschaft, Heinz Huhnhold. Jetzt kamen auch die HSG-Rückraumleute – allen voran Matthias Lohmann (neun Treffer) und Marc Ziegelhöfer (acht) – zum Zuge. Am Ende stand ein ziemlich souveränes 33:18 (20:8) aus Sicht der Hausherren.

Zu bekritteln hatte Huhnhold höchstens, dass seine Schützlinge ab der 40. Minute (25:9) Gnade walten ließen – „aber dass bei einem solchen Spielstand die Konzentration nachlässt oder die Jungs etwas übermütig werden, ist doch völlig normal“. Ansonsten war der Trainer der Gastgeber „sehr zufrieden, dass die Mannschaft fast bis zum Schluss ihren Power-Handball durchgezogen hat. Wenngleich die WSU es auch zugelassen hat und gewiss noch stärkere Teams kommen.“

Auch das Zusammenspiel von Torhütern und Defensive funktionierte durchweg. Einziger Wermutstropfen: HSG-Keeper Oliver Sevenich verdrehte sich noch in Hälfte eins das Knie. Für den routinierten Torsteher sprang Daniel Jost ein – und machte seine Sache ähnlich gut.

HSG-Tore: Lohmann (9/ 2), Ziegelhöfer (8), Mersmann (7), Pannott (4), J. Kurzhals (2), Hattrup (1), Perdun (1), Pieper (1).