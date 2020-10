Dass die Fußballer im November nicht mehr spielen würden, hatte sich abgezeichnet. Doch die Landesliga-Kicker von VfL Senden und SV Herbern hatten sich darauf eingerichtet, am kommenden Samstagnachmittag (31. Oktober) ein vorerst letztes Mal noch einmal auflaufen zu dürfen. Zwei Nachholspiele waren für diesen Tag terminiert – der VfL sollte bei der SG Bockum-Hövel antreten, der SVH bei der IG Bönen-Fußball.

Doch auch diese Partien werden nicht mehr ausgetragen. Der FLVW teilte am Donnerstagabend mit, dass der Ball ab sofort ruht. „Nach den jüngsten Beschlüssen der Bundes- und Landesregierung im Rahmen des Infektionsschutzes stellt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) den Spielbetrieb in allen kreislichen und überkreislichen Jugend- und Amateurspielklassen vorerst ein“, heißt es in der Mitteilung wörtlich. „Die Unterbrechung gilt ab Donnerstag, 29. Oktober, und vorerst bis zum Ende der Gültigkeitsdauer der neuen Coronaschutzverordnung. Betroffen davon sind alle Meisterschafts-, Pokal- und Freundschaftsspiele.“

Betroffen von dem sofortigen Stopp sind nicht nur VfL und SVH. In der Landesliga hätten ebenfalls am Samstag der TuS Wiescherhöfen den FC Viktoria Heiden und die SG Borken den Werner SC empfangen. In der Bezirksliga 9 war für Sonntagabend noch eine Partie geplant, die von SuS Olfen gegen Blau-Gelb Schwerin.