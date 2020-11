Restart im Februar? März? Gar nicht?

Daniel Hooge empfiehlt allen Beteiligten, jetzt mal die Füße stillzuhalten. Was Sportlern naturgemäß schwerfällt. Zumal, wenn sie – unterbrochen nur von einem kurzen Intermezzo zu Saisonbeginn – bereits seit März die Füße stillhalten. Aber Hooge, Vorsitzender des Handballkreises Münsterland, meint das ja auch nicht im wörtlichen, sondern im übertragenen Sinne. Dass beispielsweise der Nachbarkreis Hellweg vorgeprescht ist und eine Aufspaltung der Bezirksliga in zwei Staffeln beschlossen hat, findet der hiesige Funktionär merkwürdig: „Es sei denn, die Hellweger Kollegen können in die Glaskugel schauen.“

Was Hooge erstens meint: Solange niemand seriöserweise einzuschätzen vermag, wann der zunächst bis zum Jahresende ausgesetzte Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, mache es relativ wenig Sinn, so weitreichende Beschlüsse wie eine Neueinteilung der Ligen zu fassen. Oder, wie der Kreis Hellweg, einen Restart bereits im Januar anzupeilen. Und zweitens? „Aus meiner Sicht wäre es besser, ein solches Vorgehen mit dem Verband Westfalen abzustimmen. Damit ein Rädchen ins andere greift.“ Insbesondere an der Schnittstelle zwischen der Bezirks- (Kreis) und der Landesliga (Verband) sei es schlechterdings unmöglich, dass jeder sein eigenes Süppchen koche.

Abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt (und welche politischen Vorgaben sich daraus ergeben), bedeute ja nicht, „dass wir die Hände in den Schoß legen“, so Hooge. Zum einen gebe es einen regen Austausch mit dem HVW, zum anderen „haben wir selbstverständlich verschiedenste Szenarien ausgearbeitet – etwa für den Fall, dass es am 1. Februar, am 1. März oder sogar noch später weitergeht“. Auch an der Stelle sei Gelassenheit ratsam: „Üblicherweise sind wir in den unteren Klassen Mitte März mit dem Spielbetrieb durch, offizielles Saisonende ist aber erst am 30. Juni. Insofern hätten wir da schon noch einen Puffer.“

Auf Westfalenebene stehen drei Optionen im Raum, falls für eine komplette Hin- und Rückrunde die Zeit fehlt: nur die Hinrunde zu werten, danach die Klassen in eine Meister- und eine Abstiegsrunde aufzuteilen oder, drittens, die Absteiger im Anschluss an die erste Teilserie über Ausscheidungsduelle im Best-of-three-Modus zu ermitteln.

Alexander Seitz , Coach des Bezirksligisten ASV Senden 2, bringt eine vierte Variante ins Spiel: die Saison ganz abblasen und 2021/22 bei Null beginnen: „Jetzt etwas übers Knie zu brechen, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Zumal es Monate dauern wird, ehe alle Leute geimpft sind.“ Und: „Wenn unsere Jungs zweieinhalb Monate gar nichts getan haben, ist die Verletzungsgefahr deutlich höher als bei den Profis.“ Wenn es das Infektionsgeschehen erlaube, könne man ja für den Anfang Pflichtfreundschaftsspiele vereinbaren, in denen es nicht ganz so zur Sache gehe wie im Meisterschaftsbetrieb.