Disruption im Waldstadion – Mahmoud und Raed verlassen Davaria

Beide Seiten sind bemüht, kein Öl ins Feuer zu gießen. Er gehe im Guten, betont Davensbergs Spielertrainer Masen Mahmoud. „Der Verein hat Masen viel zu verdanken“, erklärt Tino Grote , sportlicher Leiter der Davaren. Dass die Trennung trotzdem nicht zu 100 Prozent einvernehmlich ist, sieht man daran, dass es hinsichtlich ihres Zeitpunktes Diskussionsbedarf gibt.

Grote geht davon aus, dass der Vertrag von Masen Mahmoud und seinem gleichberechtigten Co-Trainer Mike Raed am 30. Juni endet. Der spielende Coach sieht das so: „Mike ist zeitlich stark eingeschränkt. Ich allein kann das Ganze aber nicht zusätzlich stemmen. Daher wäre es das Beste, wenn sich unsere Wege hier und jetzt trennen. Im Übrigen ist ja eh unklar, ob die Saison fortgesetzt wird.“ Das letzte Wort in der Sache sei aber noch nicht gesprochen, so der sportliche Leiter: „Wir setzen uns da noch mal zusammen.“

Dass sich der Verein grundsätzlich anders aufstellen möchte, findet Mahmoud „völlig normal. Das ist das gute Recht der Davaren. Frischer Wind nach viereinhalb Jahren: Wieso nicht?“ Er sei kein bisschen nachtragend. Im Gegenteil: „Davensberg hat mir damals, 2016, in einer für den Klub schwierigen Situation die Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal in meinem Leben als Coach zu arbeiten. Dafür bin ich den Davaren ewig dankbar.“ Und: „Ich hoffe, der Verein bekommt es hin, dass in diesem wunderschönen Stadion irgendwann auch wieder überkreislich gekickt wird.“

Und wieso die tiefe Zäsur? Grote will, „dass sich die Davensberger stärker als zuletzt mit den Fußballern identifizieren. Für Masen gilt das nach dieser langen Zeit uneingeschränkt – aber eben weniger für Spieler, die vielleicht nur ein halbes Jahr da sind. Die Leute sollen sonntags zum Platz kommen, weil sie einen Bezug zu denen haben, die da auf dem Rasen stehen. Die sie vielleicht aus dem Dorf kennen, die aber aktuell in der Nachbarschaft flemmen.“

Heißt: Es wird nicht bei der Neubesetzung der Trainerstelle(n) bleiben. Mahmoud und Raed haben in den vergangenen vier Jahren viele befreundete Fußballer um sich geschart, auch ihre Brüder Mahmoud Mahmoud und Jahja Raed, zugleich Kapitän, zählen zu den tragenden Säulen des A-Ligisten.

„Wir jagen aber keinen vom Hof“, beteuert der erst im Vorjahr installierte sportliche Leiter, der dennoch weiß, dass „eine Menge Arbeit“ auf ihn warte. Angefangen mit der Suche nach einem Coach. „Selbstverständlich“ habe er diesbezüglich noch keine Gespräche geführt. Erstens gehöre sich das grundsätzlich nicht, solange der Vorgänger in Amt und Würden ist. Und zweitens wäre es „ziemlich unfair Masen gegenüber, der den Laden hier über Jahre am Laufen gehalten hat“.

Und der scheidende Coach? Ist „für alles offen“. Am liebsten in der bewährten Konstellation mit Raed, „mit dem ich mich blind verstehe“. Aber auch ein Engagement als Spieler schließt der versierte Mittelfeldmann nicht aus. Entsprechende Anfragen, insbesondere aus dem Raum Münster, habe es immer mal wieder gegeben. Jedoch: „Ich habe mich halt verantwortlich gefühlt für das Team und den Klub. Da konnte ich mich doch nicht so vom Acker machen.“