„Es ist meine Leidenschaft“ – SVH-Coach Mack fährt zweigleisig

Der Weg war lang, sehr lang. Aber sie sind ihn gegangen, konsequent, immer mit dem einen Ziel vor Augen: Neun Jahre nach dem Rückzug aus der Regionalliga wird die DJK Coesfeld wieder eine Frauenfußball-Mannschaft stellen. „Da war immer der Wunsch, uns in dem Bereich wieder zu etablieren“, so Abteilungsleiter Christian Lechtenberg. Das Comeback startet in der Saison 2021/22 in der Kreisliga B unter Trainer Detlef Mack – der auch die Bezirksliga-Damen des SV Herbern coacht.

Es war ein Anfang bei Null, ein kompletter Neuaufbau. „Zum Glück haben das einige Väter in die Hand genommen, die für ihre Töchter Fußball möglich machen wollten“, blickt Thomas Duda auf 2012 zurück, als bei der DJK die gesamte Abteilung weggebrochen war – es mit vielen Neulingen aber immerhin gelang, eine Mannschaft bei den E-Juniorinnen zu bilden. „Wir haben dann viel Werbung in den umliegenden Kindergärten und Grundschulen gemacht und so die Kinder zum Platz geholt“, berichtet der Mädchen- und Frauen-Teamleiter bei der DJK.

Seitdem scheint die Entwicklung unaufhaltsam. „Wir sind von innen heraus gewachsen“, freut sich Duda über inzwischen sechs Mädchenmannschaften in allen Altersklassen von den F- bis zu den B-Juniorinnen. Besonders die heutige U 17 habe viel Pionierarbeit geleistet. Aktuell zählen exakt 100 Mädchen zur Abteilung – darunter vier Spielerinnen aus dem Jahrgang 2003, die aber nur trainieren dürfen, weil sie mittlerweile zu alt für den Nachwuchs sind.

Jetzt das nächste Etappenziel: Im Sommer geht wieder ein Frauenteam auf Punktejagd. Und das unter der Leitung eines erfahrenen Mannes: Detlef Mack. Der 64-Jährige ist aktuell für die B-Juniorinnen der DJK zuständig und wechselt zur neuen Saison mit dem Großteil hoch in den Frauenbereich. Die Aufgabe wird er zusätzlich zum Trainerjob beim SVH übernehmen – viel Arbeit, für Mack aber positiver Stress: „Ich kümmere mich seit 25 Jahren parallel um zwei Teams. Eigentlich sollte das irgendwann nicht mehr so sein, aber es ist halt meine Leidenschaft.“