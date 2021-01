Dresselhaus-Geschwister sammelten Titel wie Treuepunkte

Dass zwei Brüder oder Schwestern – in Ausnahmefällen drei – in einer Sportart erfolgreich sind, kommt vor. Gerade auf dem Land. Familie Dresselhaus toppt das locker. Gleich sechs Geschwister spielten, von den 1970er Jahren an, Tischtennis, zunächst für Union Lüdinghausen, später auch in den umliegenden Vereinen. Für Furore sorgten sie indes weit über den Altkreis hinaus.

Zum Beispiel Jürgen Dresselhaus . Der drittälteste Spross gehörte nicht nur jener legendären Jugendmannschaft an, die vor 41 Jahren Westdeutscher Meister wurde (siehe unten). Auch auf nationaler Ebene zählte er, im Schülerbereich, zu den 16 Besten. Über den TTC Selm und den TTC Datteln (Regionalliga) führte der Weg zurück zu Union, ehe er, das ist jetzt auch schon wieder zwei Dekaden her, bei Westfalia Senden eine neue Heimat fand (wo auch Tochter Sara spielt und coacht). Noch heute steht der Mittfünfziger, als Einziger aus dem Sextett, gelegentlich an der Platte. Wenngleich es mittlerweile „ein paar körperliche Baustellen“ gebe.

Für die Schwestern ging es noch höher hinaus. Dagmar sammelte, in sämtlichen Disziplinen, Titel bei Westdeutschen Meisterschaften wie andere Menschen Treuepunkte. Sie triumphierte auch auf nationaler Ebene – als Schülerin wie als Juniorin – spielte mit dem TuS Lohauserholz in der 2. Bundesliga und war EM-Teilnehmerin. Britta , die Jüngste, war ebenfalls Deutsche Schülermeisterin (Doppel/Mixed) und schlug später in der Beletage für die TSG Dülmen (zu der Zeit eine ganz große Nummer in Deutschland) auf. Martin, der Zweitälteste, den es schließlich zum TuS Ascheberg verschlug, machte sich überdies als Trainer einen Namen.

Viel Fleiß, kein Konkurrenzdenken

Wieso die Geschwister in so großer Zahl Erfolge feierten? „Neben viel Fleiß hat sicher eine Rolle gespielt, dass die Eltern uns früh zu Turnieren chauffiert haben. Dort konnten wir uns von Kindesbeinen an mit Älteren messen – und so auch unser eigenes Spiel verbessern.“

Und? Haben die Dresselhauser – wie das so unter Geschwistern üblich ist – einander gefoppt, wenn es für den Einzelnen ausnahmsweise mal nicht lief? „Es war eher andersrum“, erklärt Jürgen, „wir haben uns bei jedem Sieg des Bruders oder der Schwester mitgefreut“.

Bleibt die Frage, wieso die ganz großen Triumphe in dieser Sportart im Altkreis zuletzt ausgeblieben sind. „Tischtennis“, überlegt der Sendener, „hat nicht mehr diesen Stellenwert wie vor 30, 40 Jahren. Was zum einen mit der Vielzahl an gravierenden Regeländerungen zu tun hat, die unserem Sport sicher nicht nur gutgetan haben. Zum anderen können die Kinder heute zwischen viel mehr Freizeitmöglichkeiten wählen. Ich denke aber, dass Lüdinghausen und Senden – gerade im Nachwuchsbereich – noch relativ gut dastehen.“