Aufgalopp bei Union Lüdinghausen macht Laune

Neben Lüdinghausen und Senden (WN berichteten) haben auch die übrigen Fußball-Klubs am Wochenende beratschlagt, wie und wann sie die Lockerungen umsetzen. In Ottmarsbocholt sei der Nachwuchs am Montag auf den Platz zurückgekehrt, berichtet BWO-Jugendobmann Markus Thiem. Als „relativ kleiner Verein“ sei man in der Lage, das Training entsprechend den NRW-Vorgaben zu steuern.Und wie verhindert man, dass sich 20 Mini-Kicker gleich an Tag eins auf den Ball stürzen? „Indem man die Anwesenden aufteilt, beispielsweise in zwei Zehnergruppen“, schlägt Thomas Witthoff, Jugendleiter des TuS Ascheberg, vor, wo gestern ebenfalls wieder trainiert wurde.Auch im Rosendorf rollte am Montag der Ball. „Wir können ja auf Erfahrungswerte aus dem Vorsommer zurückgreifen“, so Fortuna-Jugendgeschäftsführerin Christel Behmenburg. Das damalige Hygienekonzept sei am Wochenende aktualisiert worden.Beim SV Herbern steht am Dienstag eine Videokonferenz zum Thema an. Jugendleiter Toni Brockmeier geht davon aus, „dass wir Mitte der Woche loslegen“. Um den Nachwuchs besser im Blick zu behalten, wird ausschließlich am Siepenweg trainiert. (flo)