Ein Sieg der Vernunft – Trainer zum FLVW-Beschluss

Drei Worte – und man konnte die Erleichterung förmlich raushören – sprach Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), zu Beginn der Video-PK am Montag: „Es ist vorbei.“ Das Murren an der Basis, es war zusehends lauter geworden. Wieso sämtliche Amateur-Gremien in Deutschland die Spielzeit längst annulliert hätten, nur die drei NRW-Verbände nicht.Es sei, wie Walaschewski einräumt, ein zähes Warten gewesen – bedingt durch die Statuten des Westdeutschen Verbandes (WDFV), die einen Komplettabbruch bis zuletzt nicht vorgesehen hätten. Da aber inzwischen feststeht, dass frühestens Mitte Juni wieder um Punkte gespielt werden könnte (und somit keine einzige überkreisliche Staffel auf die für eine Wertung nötigen 50 Prozent aller Paarungen käme), sei der Verband endlich in der Lage, einen Haken hinter die Spielzeit 2020/21 zu setzen, so FLVW-Vize Manfred Schnieders. Game Over. Keine Auf-, keine Absteiger (außer jene, die bereits ihren Rückzug bekanntgegeben hatten, Landesligist Drensteinfurt zum Beispiel).Sämtliche 29 FLVW-Kreise schließen sich der Entscheidung aus Kaiserau an, auch im Lokalen gibt es – bei den Männern, den Frauen, in der Jugend – keine Wertung. Offen sei, wie mit dem laufenden Pokal zu verfahren sei, so die hiesigen Kreisvorsitzenden Willy Westphal (Ahaus/Coesfeld) und Norbert Krevert (Münster). Eine Möglichkeit: Wer 2020/21 für den Cup-Wettbewerb auf FLVW-Ebene qualifiziert war, erhält 2021/22 eine zweite Chance (falls in den hiesigen Kreisen, wofür aus Zeitgründen vieles spricht, kein Sieger mehr ermittelt werden kann.