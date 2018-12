Es zeichnet sich eine Tendenz ab, eine finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Das bestätigte Burkhard Weber, Leiter der Fußballabteilung, am Freitag auf Anfrage. „Wir haben am Donnerstagabend zusammengesessen und sind auf einem guten Weg. Wir sind uns in den grundlegenden Dingen einig, es hängt noch an Kleinigkeiten“, sagte Weber. „Wir haben natürlich im Vorfeld im Gesamtfußballvorstand gesprochen und analysiert, was wir an Stärken und Schwächen haben. Da gab es ein einstimmiges Votum dafür, dass wir mit den Trainern weiterarbeiten wollen.“ Auch die Gespräche mit den Spielern hätten schon stattgefunden. „Der Kader wird, wenn nichts dazwischenkommt, in etwa so zusammenbleiben. Hier und da werden wir verstärken wollen. Händeringend suchen wir einen Torhüter“, sagte Weber. Auch Coach Roland Jungfermann betonte, „dass wir in sehr guten Gesprächen sind“. Die Tendenz gehe dahin, dass der Münsteraner im Sommer seine dritte Saison beim SVR in Angriff nimmt.

Eine endgültige Entscheidung, ob Jungfermann und Spangenberg ihre Verträge in Rinkerode verlängern, soll laut Weber in ein bis zwei Wochen fallen.