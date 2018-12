Wer folgt der SG Telgte?

Die hohe Teilnehmerzahl belegt, dass die Attraktivität dieses Turniers weiterhin ungebrochen ist. Wie im Vorjahr sagte zwar der TSV Ostenfelde ab, aber dafür sind der SC Müssingen und der SC Füchtorf wieder mit an Bord. Abgesagt hat zu-dem A-Liga-Schlusslicht GW Westkirchen.

Es ist ein Turnier mit langer Tradition. Im Jahre 1989 ging die Premiere über die Bühne, damals noch in der Von-Ketteler-Halle, die seit 1999 Von-Galen-Halle heißt. Im Jahre 2008 wagte der TuS dann den großen Schritt. Die beengten Verhältnisse auf der Tribüne mussten ein Ende haben. Die logische Alternative war die Sportschule der Bundeswehr. Ein Schritt, der sich gelohnt hat. Nicht nur die Aktiven haben eine geräumige Spielfläche, auch der Komfort für die Zuschauer genügt höchsten Ansprüchen.

Premiere in der Von-Ketteler-Halle

Die haben zudem schon reichlich Tore gesehen. In 1498 Partien fielen 8.258 Treffer, also 5,51 Tore pro Spiel. Schon im Jahre 1992 ahnte man, dass die Ergebnisse des damaligen VfJ Sassenberg lange Bestand in den Rekordlisten haben werden. 1:20 gegen Milte 1:17 gegen den FC Greffen. Das sind die Niederlagen, die noch heute die höchsten in der Turniergeschichte sind. einzig 2006 hätte es knapp werden können, als der DTKSV Warendorf mit 0:15 gegen Westbevern verlor.

Auch beim schnellsten Tor wurden schon Maßstäbe gesetzt. Der Ostbeveraner Stefan Hollmann traf im Jahre 2006 bereits nach einer Sekunde. Ein Rekord, der nicht mehr unterboten werden kann. Ein Freckenhorster trug sich 1992 in die Geschichtsbücher ein. Gun-dolf Neumann bekam in den drei Vorrundenpartien des TuS gegen Müssingen (3:2), Hoetmar (2:1) und Senden-horst (0:2) jeweils eine Zeit-strafe. Der Gastgeber qualifizierte sich damals trotzdem für die Zwischenrunde.

Hollmann trifft nach einer Rekunde – Rekord

Auch die ewige Torjäger-liste wird von einem Freckenhorster angeführt, der allerdings auch schon für die Warendorfer SU am Ball gewesen ist. 70 Tore brachte Thorsten Butz zustande. Der Sassenberger Tobias Ketteler, der bei der HKM auch schon für die DJK Milte und den TuS Freckenhorst aufgelaufen ist, schob sich mit seinen vier Treffern aus dem Vorjahr unter die Top 3 der ewigen Torjäger, hat 49 Turniertreffer nun auf seinem Konto. Zwischen ihm und Thorsten Butz liegt nur noch Klaus Hoppe auf Platz zwei, der 62 Tore erzielt hat.

Den besten Torjäger des Vorjahres stellte Turniersieger SG Telgte. Josef Maffenbeier schlug zehnmal zu und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Jahre 2015. Damals hatte er zwölfmal getroffen, aber nicht verhindern können, dass sein Team im Halbfinale die Segel strich.

Maffenbeier mit zehn Toren Spitze

Die meisten Spiele und Spielminuten absolvierte der TuS Freckenhorst, der in 30 Jahren fast 65 Stunden auf dem Hallenparkett stand und in 217 Begegnungen aktiv war. Noch steht der TuS in der Rangliste der treffsichersten Teams an der Spitze. Die SG Telgte, Führende der ewigen Tabelle, hat einmal weniger getroffen (728). Die meisten Gegentore (465) musste bislang der SC Hoetmar hinnehmen, der neben dem Veranstalter TuS Freckenhorst und dem VfL Sassenberg nie fehlte.

Der Sensationszweite des Vorjahres, die DJK Milte, war erst das zweite Team, welches als B-Ligist ins Finale einzog. Zuvor glückte das auch GW Harsewinkel. Das liegt allerdings schon 29 Jahre zurück. bei der Turnierpremiere 1989 hatten die Harsewinkeler gar als C-Ligist das Finale erreicht, scheiterten aber am aktuellen Titelinhaber SG Telgte mit 3:5.