Acht Spiele, acht Siege – die Bilanz der SG Sendenhorst beim Titelgewinn in Warendorf ist imposant. Redakteur Ulrich Schaper sprach mit Co-Trainer Stefan Putze, der das Team in der Halle gecoacht hat.

Herr Putze, mit ein bisschen Abstand – haben Sie realisiert, was Ihr Team da am Wochenende geschafft hat?

Putze: Der Sieg ist natürlich riesig. Beim Ausber-Cup haben wir schon einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Dass wir aber in Warendorf groß was reißen, davon war nicht auszugehen. Grad die Bezirksligisten sind in der Halle ja meist ganz gut. Nach der Vorrunde aber haben wir schon gedacht, dass da mit etwas Glück was gehen könnte.

Was war der Schlüssel zum Erfolg? Was hat Ihre Mannschaft einfach besser gemacht als die Konkurrenz?

Putze: Wir sind taktisch sehr diszipliniert aufgetreten und haben unsere Torhüter konsequent ins Offensivspiel miteingebunden – die haben dann ja sogar auch Tore erzielt. Auf der anderen Seite waren wir defensiv in den wichtigen Partien stabil.

Gab es so etwas wie einen Knackpunkt, eine Partie, wo Sie sagen würden: Danach haben wir dran geglaubt?

Putze: Ich denke, das war der Sieg gegen Telgte. Das war vorher ein bisschen mein Favorit. Mit Maffenbeier in der Spitze hatten die am Ende ja auch den besten Torschützen. Nachdem wir die geschlagen haben, war mir klar, dass, wenn wir unseren Stiefel weiter durchspielen, Chancen haben.

Was nehmen Sie und Ihr Team nun mit in die Vorbereitung – außer einer ganzen Menge Euphorie?

Stefan Putze: Bis auf wenige Ausnahmen haben wir ja sehr junge Spieler eingesetzt. Flo (Kraus, Trainer der SG; d. Red) und ich nehmen diese Spieler sehr ernst – jetzt haben sie sich selbst bewiesen, dass sie vollwertige Mitglieder dieser Mannschaft sind.