Der Stewwerter nimmt damit im Sommer sein drittes Jahr als Coach der Truppe in Angriff. „Es passt meiner Meinung nach sehr gut“, sagt Rüsing. „Es sprach nichts dagegen, zu verlängern. Die Mannschaft ist gut drauf, und wir kommen gut miteinander zurecht.“

Auch Alexander Moos hat wenig zu meckern. „Er fühlt sich wohl bei uns, und wir sind mit seiner Arbeit mehr als zufrieden. Es ist eine positive Entwicklung zu sehen“, sagt der Obmann der Seniorenfußballer. Moos hatte sich mit Rüsing zusammengesetzt und über den Saisonverlauf gesprochen. „Der Auftakt war ärgerlich, die Jungs waren übermotiviert.“ Vor der Winterpause lief es dann zwar richtig gut, aber es sei noch „Luft nach oben“, betont Moos. „Der Aufstieg in dieser Saison ist allerdings unrealistisch.“

Rüsing gibt zu, die Messlatte nach dem vierten Platz in der Kreisliga B3 Münster in der Saison 2017/18 extra hoch gelegt zu haben. „Unter die ersten drei auf jeden Fall“, hatte er im Juli zur Zielsetzung gesagt. „Leider ist das als Bumerang zurückgekommen. Es war eine absolute Katastrophe. Wir hatten einen super holprigen Start.“ Nach nur sieben Punkten aus den ersten neun Spielen drehte sich die SVD-Zweite um 180 Grad. Was folgte, waren 22 von 24 möglichen Punkten. „Die letzten acht Spiele waren das Niveau, was wir ja auch haben. Da hatten wir uns am Anfang der Saison schon gesehen“, sagt Rüsing und fügt hinzu: „Hätten wir da nur ansatzweise so die Ergebnisse geholt wie zuletzt, dann würden wir ganz oben anklopfen, wenn nicht sogar ganz oben stehen.“

Einen Angriff auf die ersten beiden Plätze werden die Drensteinfurter (29 Punkte) wahrscheinlich nicht mehr starten können. Der Rückstand auf das Spitzenduo VfL Wolbeck II (43) und SG Selm (41) ist einfach zu groß. Rang drei haben Trainer und Spieler nun im Visier. „Ich sage ja immer, ich möchte einen Platz besser abschneiden als letztes Jahr“, so Rüsing. An dritter Stelle steht zurzeit der TuS Saxonia Münster – und der ist bei nur vier Zählern Abstand in Reichweite.