„Wir wissen ja, dass bei uns vorne der Schuh drückt – da wird uns Maxi sicher weiterhelfen“, sagt SVD-Trainer Oliver Logermann. „Er hat spielerisch und vorm Tor einiges drauf und ist zudem auf verschiedenen offensiven Positionen flexibel einsetzbar.“ Er habe in den Gesprächen einen super Eindruck hinterlassen. „Er hat ein großes Potenzial, bringt ganz viel mit, kann sich sicher aber hier und da auch noch weiterentwickeln. Wie er uns gesagt hat, möchte er mit dem Wechsel in die Bezirksliga den nächsten Schritt machen“, sagt Logermann. Der Kontakt sei über einige freundschaftliche Verbindungen zustande gekommen. „ Maximilian ist ein feiner Kerl und passt perfekt in unser Profil.“