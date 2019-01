Fortuna Walstedde liegt im Soll – und auch wieder nicht

Mit 0:4 (0:2) verlor Fortuna Walstedde am Samstagnachmittag sein erstes Testspiel beim Landesligisten TuS Wiescherhöfen. „Wir wussten, dass uns eine spielerisch starke Mannschaft erwartet, die unsere Fehler eiskalt ausnutzt“, so Fortuna-Trainer Eddy Chart nach dem Abpfiff. Nach zwei Fehlern in der Fortuna-Defensive lag der TuS mit 2:0 in Führung (15., 25.). Nach dem Seitenwechsel legte Wiescherhöfen mit einem direkt verwandelten Freistoß nach (56.). Das 0:4 kassierten die Fortunen in der 86. Minute. „Wir hätten uns heute mehr belohnen können, aber oftmals fehlte der finale Pass“, so Chart. Am kommenden Sonntag testen die Walstedder um 15 Uhr zu Hause gegen die SG Bockum-Hövel. A. Averhage – Beckmann, Eckert, Rosendahl, Ernst, Livaja, Brillowski, Vinnenberg, Ke. Northoff, M. Tiggemann, Scheffler (eingewechselt: Ophaus, Freitag, Hartmann, Borgschulte, Ka. Northoff, Gouw, A. Chart).