204 Tore und ein Überraschungssieger: BSV gewinnt Werse-Cup in Albersloh

Zusammen mit Tobias Saathoffhatte Heinz Josef Horstmann beim Albersloher Werse-Cup die Fäden in der Hand – sowohl in der Vorbereitung und Organisation als auch während des Turniers am Zeitnehmer-Tisch. Unser Mitarbeiter Dirk Vollenkemper sprach mit Horstmann über drei spannende Turniertage.Herr Horstmann, ein tolles Event liegt nun hinter ihnen. Wie ist ihr Fazit?Horstmann: Das war wieder eine ganz tolle Teamleistung. Bianca Sikorski, die sonst immer die Fäden gezogen hat, war im Urlaub, hat aber alles super vorbereitet. Andrea Hörnemann hat sich mit vielen Helfern um das kulinarische Wohlergehen gekümmert und ich habe mit Tobias Saathoff und Mohamed Lamhauch die Turnierleitung übernommen. Hinzu kamen noch zahlreiche Helfer, die beim Auf- und Abbau geholfen haben. Ohne diese Freiwilligen könnten wir so ein Event für den Nachwuchs nicht durchführen.Zwei Tage Fußball pur, sind sie nun froh, dass es vorbei ist?Horstmann: Das waren schon anstrengende zwei Tage. Aber es hat auch Spaß gemacht. Die Eltern der D-Jugendspieler sowie Andreas und Michael Buchholz, Philipp Hülsmann und Christian Hölscher, die die Spiele leiteten, haben uns toll unterstützt. Mit so einem großen Team ist es für mich auch einfacher.Ist der nächste Sparkassen-Werse-Cup nun schon in Planung?Horstmann: Natürlich soll auch im kommenden Jahr, das Turnier wieder stattfinden. Es wird dann die 10. Auflage. Aktive Arbeit ist aber noch nicht nötig.