In der Fußball-Kreisliga B3 Münster hat die zweite Mannschaft des SVD ihren Höhenflug mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg über den FC Nordkirchen II fortgesetzt und ihre Serie auf zehn Partien ohne Niederlage ausgebaut. Die Anfangsphase auf dem Kunstrasenplatz im Erlfeld gehörte allerdings dem FCN.

„Das war viel zu hektisch von uns“, sagte SVD-Trainer Volker Rüsing , dessen Elf sich den Schneid habe abkaufen lassen. Und in der 18. Minute in Rückstand geriet. In der Schlussphase der ersten Halbzeit drehten die Drensteinfurter das Spiel. Verteidiger Dominik Heinsch glich aus (39.), Dominik Kunz erzielte fast mit dem Pausenpfiff das 2:1 (45.). „Einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht“, freute sich Rüsing.

Im zweiten Durchgang agierten die Gastgeber souveräner und siegten letztlich ungefährdet. Mit einem verwandelten Elfmeter erhöhte Stephan Dieninghoff auf 3:1 (61.), Hendrik Krukow setzte nach Vorarbeit von Nico Weichenhain den Schlusspunkt (75.).

SVD II: Kemper, Dieninghoff, Krukow, T. Weichenhain, Philipper, T. Wiebusch, D. Wagner, Reiske, Mackenbrock, Heinsch, Kunz (eingewechselt: N. Weichenhain, Peter, Overesch)