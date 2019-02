Theresa Koch vom RFV Rinkerode strahlt im Telgter Gelände

Das erste Turnier in diesem Jahr ist geschafft. Das erste von vieren in diesem Jahr, die der RFV Telgte-Lauheide anbietet. Mit einem Blick auf die reinen Zahlen war das Indoor-Geländeturnier ein voller Erfolg.

Fast alle Startplätze, die im Vorfeld reserviert waren, wurden auch in Anspruch genommen. Das ist auch für ein Turnier in der Halle nicht selbstverständlich. Aber die Bedingungen auf der Reitanlage Korte sprechen für sich. „Die Parcours sind immer fair“, meinten gleich mehrere Teilnehmer und finden auch die Möglichkeit mit der großen Halle zum Abreiten ganz klasse. Das lockt auch Teilnehmer von weiter her ins Münsterland: Über 400 Kilometer, in diesem Falle aus Sachsen, nahmen die Reiter in Kauf, um im Idealfalle Ranglistenpunkte zu sammeln. Meist aber blieb es „nur“ bei Erfahrungen – auch, weil gerade die heimi-schen Reiter stark auf-trumpften. Für die ging es immerhin um die ersten Punkte im Pott‘s – und Junior-Pott‘s-Pokal.

Geländereitwettbewerb macht den Beginn

Gestartet war das Turnier am Samstag mit dem Geländereiterwettbewerb. Der stellte die erste Wertung für den Junior-Pott‘s-Pokal dar. An die Spitze der Gesamtwertung setzte sich Theresa Koch . Die junge Reiterin vom RFV Rinkerode konnte es kaum glauben, als die Richter die Note 8,6 für ihre Runde mit Nesquik zückten. Das war der Sieg in diesem Wettbewerb vor Johanna Schulze Zumkley (Bösensell) und Josepha Volle (Seppenrade). Nächste heimische Vertreterin war Melissa Hornert (Rinkerode), die mit Britania und der Note 7,6 Neunte wurde.

Reiten: Vielseitigkeitsturnier des RFV Telgte-Lauheide 1/30 Bilder vom Indoor-Geländeturnier des RFV Telgte-Lauheide auf der Reitanlage Korte. Foto: R. Penno

Für Gedränge an der Spitze der Pokalserie sorgten am Samstag aber auch weitere Reiterinnen. Mareike Beer vom RFV Milte-Sassenberg überzeugte die Richter Monika Autmaring und Alfred Remkamp mit Rufus Rabenschlau. Die vergaben die Note 8,4 an das Paar aus Milte, was den Sieg in der dritten Abteilung der Klasse E bedeutete. Ganz vorne mit dabei war auch Anna-Lisa Lackhove vom RFV Ostbevern, die die zweite Abteilung mit Trust Connection und der Wertnote 8,2 auf Rang zwei beendete. In der ersten Abteilung der E-Prüfung ging die Siegerschleife in die Nachbarschaft: Elisa Holtmann vom RFV Gustav Rau Westbevern und Schneewittchen überzeugten die Richter derart, dass die auch mit der Wertnote nicht geizten: 8,5 gab‘s für die Vorstellung, das war die Siegerschleife für Holtmann.

Reher und Cordes mischen ganz vorne mit

Am Sonntag ging es dann mit dem Pott‘s Pokal weiter. Hier mischten Carolin Cordes vom gastgebenden RFV Telgte-Lauheide und Lynn Reher vom RFV Gustav Rau Westbevern ganz vorne mit. Cordes siegte mit Lakoste und der Wertnote 8,7 in der ersten Abteilung des Stil-Geländeritts der Klasse A. Direkt dahinter, mit der Wertnote 8,4, reihte sich mit Lioba Kruth ein Talent vom RFV Rinkerode (mit Ria) auf Rang zwei ein. In der zweiten Abteilung ging der Sieg mit der besten Wertnote des gesamten Turniers nach Graßdorf, einem Ort vor den Toren Leipzigs und mehr als 400 Kilometer entfernt, an Katharina Gruppe und ihre sieben Jahre alte Trakehnerstute Estelle (WN 8,8).

Der erste Zwischenstand der Gesamtwertung dieser Pokalserie errechnet sich aus einer Kombination der Wertnoten und Platzierung.