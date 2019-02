Es war der erwartet harte Kampf mit dem nötigen Quäntchen Glück für Fortuna Walstedde: Nach drei Stunden Spieldauer bejubelten die Gastgeber den knappen 9:6-Erfolg gegen den Tabellennachbarn DJK Vorwärts Ahlen II.

Beide Teams haben jetzt sieben Verlustpunkte, Ahlen bleibt aufgrund des besseren Spielverhältnisses auf Platz zwei. „Vielleicht können wir noch dran vorbeiziehen“, erklärte Kapitän Michael Zeisler , der sich über die zwei Punkte sichtlich freute.

Den Grundstein für eine schnelle Führung legten die Walstedder in den Doppeln. Das in der Rückrunde ungeschlagene Duo Raphael Dittrich/Hans May gewann auch an diesem Tag klar die Partie. Souverän besiegten die Ersatzleute Christian Dik und Lukas Kleimann ihre Gegner. Michael Zeisler und Christoph Nulle verloren knapp – 2:1-Führung.

Zeisler ging mit Knieproblemen ins Spiel und musste sich in beiden Einzelspielen geschlagen geben. Hingegen gewannen Dittrich, Nulle, May, Dik und Kleimann ihr erstes Einzel zur klaren 7:2-Führung. Ahlen ließ sich nicht unterkriegen und konterte seinerseits mit vier Siegen zum 7:6. Doch Christoph Nulle und Joker Lukas Kleimann machten mit ihren gewonnenen Einzeln den 9:6-Sieg perfekt.

Das nächste Spiel findet am Freitag, 8. März, gegen den Tabellenführer Eintracht Dolberg statt.