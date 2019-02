Die Jugendarbeit der Schachfreunde Drensteinfurt trägt immer mehr Früchte. Erstmals nahm eine Stewwerter Mannschaft an der Verbandsjugendklasse in der U20 teil und sicherte sich direkt einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsjugendliga. Anton Lozbin, Finn Röser , Arne Saphörster und Leon Wehrwein spielten groß auf und setzten sich mit sechs Siegen aus sieben Spielen bei einem Unentschieden souverän durch.

Für alle übrigen Mannschaften sowie die internen Turniere werden die kommenden Wochen im März die Entscheidungen bringen. So führen die Schachfreunde erstmals ein U14-Turnier durch, bei dem 14 Kinder und Jugendliche um den Stadtmeisterschaftstitel kämpfen. Drei Runden vor Schluss führt hier Moritz Tillkorn, der die bisherigen vier Partien alle für sich entschied. Henri Breitscheid, Erik Saphörster und der erst fünfjährige Noah Piegelbrock, der sich gegen teils deutlich stärkere Spieler durchsetzte, folgen mit jeweils drei Punkten auf den Plätzen.

Die erste Mannschaft der Schachfreunde kämpft am 2. und 23. März um den Aufstieg in die Bezirksliga. Hier steht diesen Samstag um 16 Uhr ein vielleicht schon vorentscheidender Kampf gegen den SK Münster VII im Kulturbahnhof an. Die zweite Mannschaft möchte sich im März den noch letzten fehlenden Punkt erkämpfen, um ein weiteres Jahr in der Kreisliga spielen zu dürfen.

In diese strebt mit aller Macht ebenfalls die dritte Mannschaft der SFD, die als aktueller Tabellenzweiter bereits zwei Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz hat und in den kommenden Wochen ihr Ziel erreichen möchte.