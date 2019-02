„Wir sind der Schulleiterin Jutta Nienhaus und dem gesamten Lehrerkollegium sehr dankbar, dass wir eine derartige Werbeaktion für unseren Tischtennissport an der Grundschule Rinkerode durchführen durften“, so Karlheinz Mangels, Jugendobmann des SV Rinkerode, nach der Werbewoche der Tischtennisabteilung an der Grundschule.

Die Tischtennisabteilung unter Leitung der C-Lizenztrainerin Jessica Schlüter hatte der Grundschule angeboten, für eine Woche den Sportunterricht für alle Klassen zu übernehmen. Diese Aktion ging von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche über die Bühne.

Von 8 bis 13.20 Uhr standen jeweils in einer Doppelstunde pro Klasse bis zu sieben Übungsleiter und aktive Tischtennisspielerinnen und –Spieler des SV Rinkerode bereit, den Kindern die Reize des Spieles mit dem kleinen Plastikball beizubringen.

Geschicklichkeitsübungen zum warm werden

Nach einer kleiner Fragerunde zu Beginn ging es für einige Geschicklichkeitsübungen mit Schläger und Ball an die Platten. Für sieben Platten wurden Balleimerübungen mit jeweils drei bis vier Jungen und Mädchen mit einem Aktiven angeboten. Und hier zeigte sich, dass die Kids mit Begeisterung und teilweise tollen Ballwechseln dabei waren: Rückhand, Vorhand, Schmetterbälle, Aufschläge, Rundlauf, Sätze spielen, alles wollten sie von den Aktiven wissen.

Vierwöchiger Schnupperkurs

Diese wiesen zudem noch einmal auf den vierwöchigen kostenlosen Schnupperkurs hin, der ab dem morgigen Donnerstag (28. Februar) jeweils montags und donnerstags von 17.30 Uhr – 18.30 Uhr stattfinden wird. Die Anmeldungen hierzu können über die jeweilige Klassenlehrerin erfolgen.

„Es war ein ganz tolle Veranstaltung. Wir hatten das Gefühl, dass auch alle Jungen und Mädchen mit Begeisterung dabei waren und hoffen, dass auch viele unser Angebot des Schnupperkurses wahrnehmen“, schaute Jessica Schlüter zufrieden zurück.