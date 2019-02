Früh stand Kordula Wensmann am Samstag auf. „Aber das hat sich gelohnt“, sagt die Abteilungsleiterin Voltigieren im RFV Drensteinfurt und lacht. Bereits gegen Viertel nach acht Uhr morgens war auf der Anlage des RFV volle Hütte angesagt: Zum ersten Mal seit 2014 lud der Verein wieder ein zur Abzeichenprüfung. Bis in den späteren Nachmittag hinein gingen die einzelnen Prüfungen.

„Und es lief eigentlich relativ entspannt“, berichtet Wernsmann. 37 Prüflinge, alle weiblich, ab zehn Jahren, ergatterten 48 Abzeichen. „Alle haben bestanden“, freute sich Wernsmann über einen stolze Bilanz.

20-mal wurde der Basispass Pferdekunde vergeben. Diesen bekommt der Prüfling, indem er einen theoretischen Teil besteht. „Da geht‘s um Grundwissen zum Thema Pferd wie zum Beispiel die Pflege des Tieres“, sagt Wernsmann. Diese Prüfung wurde in Drensteinfurt in Fünfergruppen in einem Gespräch durchgeführt. Der zweite Teil ist der praktische, bei dem die Prüflinge im Dreieck verschiedene Übungen zeigen müssen. Auch das Thema Bodenarbeit steht hier auf der Agenda. Voraussetzung für den Basispass ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang, geleitet von einem C-Lizenz-Trainer.

21-mal wurde am Samstag außerdem das Voltigierabzeichen der Klasse 4 sowie dreimal das Voltigierabzeichen der Klasse 3 vergeben. Auch dieses erlangen die Anwärter durch einen Mix aus praktischem Teil – diesmal mit der Bewältigung verschiedener Pflichten und anschließender Wertnoten-Verteilung – und theoretischem Wissen zum Thema Voltigieren. Die Klasse 3 ist vom Schwierigkeitsgrad her schwerer als Klasse 4.

Zudem stand noch viermal die erfolgreiche Prüfung für das Longierabzeichen der Klasse 5 an, wo alle drei Grundarten des Longieren zu bewältigen waren und am Richtertisch ebenfalls ein theoretischer Teil.

Wann die nächste Abzeichenprüfung in Drensteinfurt stattfindet, ist indes nicht absehbar. „Mit nur fünf Teilnehmern lohnt sich das nicht“, erklärt Wernsmann.