In bereits weniger als zwei Monaten – vom 12. bis zum 14. April – gastiert die Fußballschule des VfL Bochum zum ersten Mal bei Fortuna Walstedde und richtet am Sportplatz im Lambertusdorf ein dreitätiges Fußballcamp aus. Angeleitet werden die Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren von einem Übungsleiterteam, das aus Lizenztrainern und ehemaligen Fußballprofis besteht – unter anderem könnten Dariusz Wosz , Frank Benatelli , Gerd Strack oder Axel Sundermann in Walstedde auflaufen. „Wir werden vier Trainingseinheiten à zwei Stunden absolvieren. Das wird sehr intensiv, aber immer kindgerecht“, kündigt Jürgen Holletzek, der Leiter der Fußballschule, an.

Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich pro Kind auf 99,48 Euro. Mit im Preis inbegriffen sind neben den Trainingseinheiten – eingeschlossen ein Technik-Parcours und Turnier – ein Trikotset (Trikot, Hose, Stutzen), Mittagessen, ein kleiner Pokal, eine Urkunde, eine Eintrittskarte für ein Heimspiel des VfL Bochum, eine Eintrittskarte für das Fort Fun Abenteuerland, eine Eintrittskarte für das DFB-Museum in Dortmund sowie ein Quiz mit den Ex-Profis und Eltern.

„Wir haben aktuell schon 61 Anmeldungen und deswegen jetzt noch einmal die Kapazitäten erhöht“, erklärt Martin Mittelberg, der das Camp von Fortuna-Seite aus mitorganisiert. „Wir sind auch gerade dabei, noch ein Rahmenprogramm zu planen.

Ein Elterncafé am Samstag wird es aber sicher geben“, ergänzte der Walstedder. Wer Interesse hat, am Vereinscamp vom 12. bis 14. April teilzunehmen, kann sein Kind unter www.VfL-Fussballschule.de dafür anmelden.

Weitere Informationen auch im Netz unter www.fortuna-walstedde.de