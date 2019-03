In den Genuss zweier besonderer Aktionen kamen in den vergangenen Tagen einige Nachwuchskicker und Übungsleiter von Fortuna Walstedde. Zuerst gastierte das DFB-Mobil zum wiederholten Male am Kunstrasenplatz im Lambertusdorf und dann absolvierten die Minis das vom Sportkreis Beckum erst vor Kurzem ins Leben gerufene Kinder-Fußballabzeichen „KiFuß“ für Mädchen und Jungen von drei bis sechs Jahren. „Wir wollen stetig die Qualität unserer Trainingseinheiten verbessern“, erklärte Fortuna-Geschäftsführer Hermann Tiggemann den Hintergrund.

Passtraining im Vordergrund

Die Kurzschulung im Rahmen des DFB-Mobils – im Fokus stand altersgemäßes Passtraining – mit Maik Weßels, Übungsleiter beim DFB und im Verband des FLVW, absolvierte die Mädchen-Mannschaft des Sportvereins aus dem Lambertusdorf. Sowohl die jungen Nachwuchskickerinnen als auch die Übungsleiter waren sehr konzentriert dabei. „Für uns Coaches war die Einheit eine gute Inspirationsquelle“, bemerkte Martin Mittelberg , Co-Trainer bei den D-Juniorinnen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Inhaber der C-Lizenz erhielten die nötigen Punkte, um diese zu verlängern.

Wenn Sie diesem Bulli auf der Straße begegnen, wissen Sie: Das ist das DFB-Mobil! Foto: privat

Nach der rund eineinhalbstündigen Trainingseinheit ging es für eine Nachbesprechung noch ins benachbarte Vereinsheim. „Solche Möglichkeiten wie das DFB-Mobil sollten öfter genutzt werden“, fand Mittelberg. Man müsse die Automatismen, die sich in den Trainingsalltag einschleichen würden, aufbrechen und jede Anregung annehmen.

17 G-Junioren bestehen erfolgreich

Auch die Minikicker der Walstedder waren in der abgelaufenen Woche gefordert. In der Turnhalle absolvierte die von Christian Prior trainierte Elf unter der Aufsicht von Rudi Strunz, Koordinator für sportbegleitende Jugendarbeit beim FLVW Beckum, ein ganz auf die jüngere Altersklasse ausgelegtes Sportabzeichen. „Als Belohnung gab es für die Kids eine Urkunde, ein Armband und einen Aufnäher“, erklärte Tiggemann. Insgesamt hätten alle 17 G-Junioren das Kinder-Fußballabzeichen erfolgreich abgeschlossen.