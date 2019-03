Unverhoffte Aufstiegschance für den SV Drensteinfurt

13 Spiele haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt in dieser Saison noch zu bestreiten. Im Kampf um den Aufstieg könnte aber bereits im Monat März eine Vorentscheidung fallen. Die derzeitige Konstellation in den höheren Spielklassen liefert dem SVD zudem eine unverhoffte zusätzliche Chance.

Für den aktuell Tabellenzweiten ist nach den jüngsten Ergebnissen noch alles drin. In den kommenden Wochen treffen die Stewwerter unter anderem auf den Liga-Vierten Westfalia Soest (10. März/A), den Dritten SuS Cappel (24. März/A) und Tabellenführer IG Bönen (31. März/H). Trainer Oliver Logermann sagt klipp und klar: „Danach wissen wir, wo die Reise hingehen kann.“ Der Übungsleiter lässt aber auch durchblicken, dass er es für eher unwahrscheinlich hält, dass sein Team die drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bönen, der zudem eine Partie weniger bestritten hat, noch aufholen kann. „Auf Platz eins schauen wir nicht. Wir wissen, welche Qualität Bönen hat.“

Sollte es nicht zum Titel langen, könnte womöglich auch die Vizemeisterschaft wertvoll sein. Wie in der vergangenen Saison ist nämlich eine Aufstiegsrelegation der Bezirksliga-Zweiten denkbar. Ob sie zustande kommt, hängt auch mit dem Abschneiden der West-Teams in der 3. Liga (Fortuna Köln, SF Lotte, Preußen Münster) sowie den Regionalligisten aus dem FLVW-Gebiet (SC Wiedenbrück, SG Wattenscheid 09, 1. FC Kaan-Marienborn) zusammen. Bleibt es dort bei der aktuellen Tabellenkonstellation – in der 3. Liga steht keines der genannten Teams auf einem Abstiegsplatz, in der Regionalliga lediglich der SC Wiedenbrück – steigen nur zwei statt drei Mannschaften aus der Oberliga Westfalen ab. Sollte dieser Fall eintreten, dürfen die Westfalenliga-Vizemeister sowie die Zweiten der Landes- und Bezirksligen frei werdende Plätze der höheren Ligen auffüllen.

In einer möglichen Relegationsrunde um den Landesliga-Aufstieg würde sich jedoch womöglich nur ein Teilnehmer durchsetzen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer schaffte die Reserve der Hammer SpVgg, Zweiter der Bezirksliga 7, nach kräftezehrenden Spielen und einem 5:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Altenrheine den Sprung in die Landesliga – als einziges Team von zwölf Bewerbern. Inzwischen hat sich die Mannschaft vom Spielbetrieb der Landesliga wieder abgemeldet. Altenrheines Trainer Daniel Apke, dessen Team die Folgen der Aufstiegsrunde lange spürte und derzeit nur Tabellenfünfter der Staffel 12 ist, sagt: „Wir werden nicht noch einmal an so einem Blödsinn teilnehmen.“

Obwohl Logermann weiß, dass die Altenrheiner Probleme wie auch Hamms Niedergang („Die Truppe ist zusammengebrochen und hätte es auch in der Bezirksliga schwer gehabt.“) nicht nur in direktem Zusammenhang mit der Relegation zu sehen sind, hat er Respekt vor den Strapazen einer solchen Knochenmühle: „Wenn es so kommen sollte, müsste ich mich erst noch mit dem Vorstand abstimmen. Aber einer von zwölf – da halte ich nicht viel von. Da sollte man sich vielleicht etwas anderes einfallen lassen.“

Die „einfachste“ Möglichkeit, die Saisonverlängerung zu umgehen, wäre also, die IG Bönen noch abzufangen...