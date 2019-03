Der Kassenhaus-Brand beim SV Drensteinfurt hat sich schnell herumgesprochen, auch zu Rot-Weiß Ahlen . Der Oberligist möchte nun im Rahmen einer guten Nachbarschaft ein Freundschaftsspiel mit dem SVD bestreiten, dessen Einnahmen dabei helfen sollen, den Schaden von rund 20 000 Euro zu ersetzen.

Wie die WN berichtete, brannte das Kassenhäuschen am Dienstagmorgen komplett aus. Wie die Brandermittler der Polizei nach der Untersuchung des Trümmerhaufens mitteilten, hatte sich ein unbekannter Täter offensichtlich gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft und die darin gelagerte Gasflasche absichtlich zur Detonation gebracht.

„Ich habe die Meldung am Dienstag gelesen und kurz darauf mit unserem Fußball-Abteilungsleiter Angelo Daut telefoniert, der dann alles in die Wege geleitet hat“, teilte Rot-Weiß Ahlens Pressesprecher Marco Stiemke mit. Beide Vereine haben sich auf ein Freundschaftsspiel am 10. Juli in Drensteinfurt geeinigt. Die Einnahmen sollen komplett dem Bezirksligisten zu Gute kommen.