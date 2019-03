Bereits am Totalisator war ersichtlich, wer an diesem Tag vermutlich Herr im Ring sein würde, denn der kleine Kurvenflitzer war nach seinen formidablen Vorleistungen mit 13:10 deutlich favorisiert. Etorix trat nunmehr zum vierten Mal mit der jungen Amateurfahrerin Silvia Raspe an, die sich prächtig mit dem Franzosen versteht.

Bereits nach 700 Metern tauchte das Gespann in der Spitzengruppe auf und zermürbte regelrecht die lange führende und mitfavorisierte Arabesk Hazelaar.

Mit Erreichen der Zielgeraden hatte der Stewwerter dann den Kopf schnell in Front geschoben und war auf der Linie schließlich überlegener Sieger. Damit ist der Fünfjährige in der aktuellen Saison auf deutschen Bahnen unbezwungen. So schnappte sich Etorix in Gelsenkirchen seinen fünften Volltreffer bei sechs Auftritten und unterstrich damit seine Vorliebe für den Rechtskurs. Für die Wetthungrigen hätte sich die Dreierwette durchaus noch lohnen können, denn mit den Riesenaußenseitern Hitchka und Kobra Haleryd auf den Plätzen zwei und drei gab es in der Drillingswette noch schmackhafte 1.660:10 zu verdienen.