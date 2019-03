Richtungsweisend: Fortuna Walstedde startet gegen den Wambeler SV

Was haben die sechs Wochen Vorbereitung gebracht? Das wollen die Bezirksliga-Fußballerinnen von Fortuna Walstedde beim Start in die zweite Saisonhälfte herausfinden. Gleich zu Beginn wartet auf die Truppe von Interimscoach Martin Averkamp , der die Mannschaft während der Winterpause von Daniel Stratmann – der Vertrag des ehemaligen Übungsleiters wurde wie berichtet aufgelöst – übernommen hat, aber eine schwierige Aufgabe. Schließlich empfangen die Walstedderinnen als Zehnter am Sonntag (10. März) um 15 Uhr auf heimischem Geläuf mit dem Wambeler SV sofort einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Denn: Das Team aus Dortmund liegt nur einen Zähler hinter den Fortuninnen auf Platz elf.

„Jetzt wird es Zeit, dass es losgeht“, freut sich Averkamp auf sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie. Gleichzeitig offenbart der 47-Jährige aber auch, dass er schon ziemlich nervös sei. „Die Anspannung ist schon da. Wir haben ja eine gute Vorbereitung gespielt und jetzt kommt es darauf an, was wir daraus für den Meisterschaftsbetrieb mitnehmen werden“, bemerkt der Coach, der die Fortuninnen nur bis zum Sommer trainieren wird.

Super Vorbereitung

Insgesamt sei er mit der Vorbereitung zufrieden. „Wir haben in den vier Testspielen nur ein Gegentor kassiert. Da lag unser Fokus drauf und das haben die Mädels gut umgesetzt“, lobt er. Auch die Trainingsbeteiligung habe mit Ausnahme der vergangenen Woche – es fehlten aufgrund von Krankheit und Urlaub einige Spielerinnen – gestimmt.

Das System funktioniert

Zudem habe zumindest in den vier erfolgreich absolvierten Tests – 5:0 gegen RW Vellern, 4:1 gegen Adler Buldern, 7:0 gegen die SG Ennigerloh/Hoetmar und 1:0 gegen Fortuna Seppenrade – das neue System funktioniert. „Wir spielen mit einer Dreierkette, einer Spielerin dahinter und zwei Sechsern. Das Ziel dabei ist ganz klar: Das Zentrum dicht machen“, berichtet Averkamp, um hinzuzufügen: „Ich hoffe, dass die Systemänderung nun auch im Meisterschaftsbetrieb Früchte trägt.“

Verbesserungsbedarf sieht der Coach derweil noch beim Spielaufbau. „Da sind wir noch zu hektisch und müssen noch ruhiger werden“, hat der 47-Jährige beobachtet.

Außerdem fordert der Übungsleiter, dass noch mehr Angriffe abgeschlossen werden sollen. „Wir strahlen mit Jana Strate vorne immer Torgefahr aus und Mareike Venjakob entwickelt sich im Zentrum sowohl offensiv als auch defensiv super. Nur das Umschaltspiel müssen wir noch schneller hinkriegen und die Pässe präziser und schneller in die Spitze spielen“, weiß Averkamp um die Baustellen.

Sechs Punkte zum Start

Auf die richtungsweisende Partie am Sonntag ist der Trainer jedenfalls mehr als gespannt. „In der Liga geht es robuster zu. Wir müssen da auf jeden Fall körperlich in den Zweikämpfen gegenhalten, aber auch unser Spiel auf den Platz bekommen“, betont der Postbeamte, der aus den nächsten beiden Partien gegen den Wambeler SV und den Hammer SC 08 am liebsten sechs Punkte mitnehmen würde. „Das sind direkte Konkurrenten von uns. Wenn wir beide Spiele positiv gestalten, können wir die Aufgaben danach ruhiger angehen und etwas durchatmen“, hat der Interimscoach klare Vorstellungen.

Gegen den Wambeler SV muss der Übungsleiter lediglich auf Amanda Kock und Stefanie Mainusch verzichten. Beide fallen nach Operationen noch ein Weilchen aus.