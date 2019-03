Nachdem die Aufmerksamkeit nach den Weltmeisterschaften der Damen im Dezember und der Herren im Januar so groß war, möchte die HSG Ascheberg/Drensteinfurt die Chance nutzen, neuen Nachwuchs für den Handballsport zu gewinnen.

Um den Kindern den Spaß am Handball direkt vermitteln zu können, hat die HSG ein Projekt gestartet, bei dem erfahrene Handballtrainerinnen und -trainer im Sportunterricht der Schulen in Zusammenarbeit mit den Sportlehrern Schnuppertrainings durchführen. Den Beginn machte die HSG in den letzten Wochen in den fünften Klassen der Profilschule.

Ergebnis stellt zufrieden

Die Trainer und Lehrer waren mit dem Ergebnis zufrieden. Den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht, und es wurden einige Talente entdeckt. Die Hoffnung ist nun, dass einige der Kinder den Weg ins Training finden. Vor allem in den Jahrgängen 2007/08 wird noch Verstärkung gesucht. Dafür wurden Zettel mit Trainingszeiten verteilt.

Schnuppertraining an der Teamschule

Auch mit der Teamschule in Drensteinfurt wurde schon gesprochen. Dort ist ein Schnuppertraining in den fünften und sechsten Klassen bis zu den Osterferien geplant. Die Verantwortlichen der HSG sind außerdem mit den Grundschulen in Kontakt. Die Resonanz ist positiv, so dass in diesem Schuljahr auch hier Schnuppertrainings stattfinden sollen.