Eigentlich hätte an dieser Stelle der Vorbericht der Begegnung zwischen den Fußballern von Westfalia Vorhelm und Fortuna Walstedde ( Kreisliga A Beckum) gestanden. Eigentlich. Doch am späten Freitagnachmittag machte die Stadt Ahlen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung und sperrte den Platz in Vorhelm. Die ursprünglich für 16 Uhr am Sonntag (10. März) vorgesehene Partie fällt damit aus.

Was schade ist, schließlich hätte hier der Tabellenfünfte den Dritten empfangen und der zweit- sowie der drittbeste Angriff der Liga wären aufeinander getroffen. Spektakel wäre folglich sehr wahrscheinlich garantiert gewesen.