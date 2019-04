Bezirksliga -

Was haben wir denn nun? Einen Zweikampf? Einen Dreikampf? Nicht nur in Drensteinfurt wird man sich am Mittwochabend über die frische Tabelle gebeugt haben: Mit 1:0 setzte sich RW Westönnen gegen Spitzenreiter IG Bönen durch und schaffte damit neue Realitäten im Aufstiegsrennen.