Die Sendenhorster Reiter haben im Kreis erneut einige Erfolge gefeiert. Theresa Gunnemann war erfolgreich in Ascheberg unterwegs. In der Springpferdeprüfung der Klasse M erreichte sie mit Boa den dritten Platz. In einer Springprüfung der Klasse M** belegte sie mit Milky Way den fünften Platz. Justus Scharbaum erreichte in der Springprüfung der Klasse A* mit Almira den zweiten Platz und in der Springprüfung der Klasse A** belegte er, ebenfalls mit Almira noch mal den zweiten Platz. Im Dressurwettbewerb (E1) belegte Pia van der Kooy mit Collina den dritten Platz ( WN 7,5).

In Wadersloh hat Theresa Gunnemann mit Milky Way das M*-Springen und das M**-Springen gewonnen.

In Hamm-Rhynern wurde Theresa Gunnemann mit Milky Way in einem Stilspringen der Klasse M Dritte; im Zeitspringen der Klasse M** wurde sie, ebenfalls mit Milky Way, Vierte. In Everswinkel in der Dressurreiterprüfung der Klasse A belegte Katharina Schulze Balhorn mit Belissima den sechsten Platz(WN 7,6). In der Dressurprüfung Kl. A* erreichte Katrin Brandhove mit Daniel Düsentrieb den vierten Platz(WN 7,4).

In der Springprüfung Kl. A** belegte Justus Scharbaum mit Almira den dritten Platz. In der Springprüfung A** am Sonntag siegte er mit Almira. Julia Schneider erreichte mit Belmar in der Dressurreiterprüfung Kl. L den neunten Platz (WN 7,1). In der Dressurprüfung Kl. L (Trense) belegten die beiden den sechsten Platz (WN 7,1).