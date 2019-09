Auftritt von Fortuna Walstedde gegen TuS Waderloh entsetzt Chart

Eine Szene in der 88. Minute war symptomatisch für die miserable Leistung von Fortuna Walstedde während der gesamten Partie gegen den TuS Wadersloh . Kai Northoff trat zum Eckball an und verfrachtete den Ball nicht etwa in den Strafraum, sondern hinters Tor. Am Ende unterlag Fortuna dem Tabellenachten 0:2 (0:2). „Das war das schlechteste Heimspiel, seit ich hier Trainer bin. Ich kann das fast gar nicht in Worte verpacken“, schüttelte Eddy Chart nur noch mit dem Kopf. Wadersloh sei keine Übermannschaft gewesen. „Aber was willst du machen, wenn du dir keine klaren Torchancen erspielst – und das über 90 Minuten?“, fragte er ratlos. „Von einem guten Auftritt waren wir heute meilenweit entfernt.“

Fußball Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde - TuS Wadersloh 1/35 Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Foto: Simon Beckmann

Den ersten harmlosen Schuss der Walstedder gab Alessandro Nieddu ab (22.). Danach wurde es im Gäste-Strafraum nicht mehr sonderlich gefährlich. Stattdessen nutzten die Wadersloher eine ihrer Möglichkeiten zur Führung durch Johannes Kleine­diekmann (31.). Wenig später legte der Stürmer nach Kollektivschlaf in der Walstedder Abwehr das 0:2 nach (42.). Nach der Pause konnten sich die Fortunen dann bei ihrem Schlussmann An­dreas Averhage bedanken, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher wurde.

Fortuna: Averhage – Beckmann, Gouw (72. Ke. Northoff), Ernst, Döring, Seebröker (46. Paschko), Brillowski, Scheffler, Rosendahl, Ka. Northoff, Nieddu (60. Starkmann).