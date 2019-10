Fortuna leistet Schwerstarbeit in Beckum: 2:0-Sieg durch Tore von Northoff und Scheffler

„Wir haben heute nicht gut gespielt. Die Partie fällt in die Kategorie Arbeitssieg“, bilanzierte Walsteddes Trainer nach dem Schlusspfiff. „Das war ein Kampfspiel auf beiden Seiten“, schob er hinterher. Beide Teams hätten sich quasi im Mittelfeld zermürbt. „Es war klar: Wer heute das erste Tor macht, gewinnt“, meinte Chart.

Seine Truppe startete gut in das Spiel und hätte bereits nach 60 Sekunden in Führung gehen müssen. Doch Kevin Northoff blieb mit dem Ball am gegnerischen Torhüter hängen. „Solche Chancen muss man eigentlich nutzen“, bemerkte der Fortuna-Übungsleiter. Danach verflachte die Partie. Tormöglichkeiten waren bei strömendem Regen Mangelware.

Erst nach der Pause wurde es wieder unterhaltsamer, als Jonah Scheffler von einem Abpraller des Roland-Schlussmanns profitierte und das Spielgerät zur Führung in die Maschen drosch (59.). Die Hausherren waren im Anschluss zwar um den Ausgleich bemüht. Gefährlich wurde es aber nur noch einmal in Walsteddes Strafraum: Aber auch hier waren mit Kai Eckert und Thorsten Ernst zwei Defensivakteure zur Stelle, die den Ball nach einem Gewusel im Strafraum gemeinsam auf der Linie klären konnten (67.). Auf der Gegenseite baute Kevin Northoff die Führung mit einem wunderschönen Distanzschuss aus (79.) und setzte damit den Schlusspunkt für einen mauen Kick.

Walstedde: Grote – Ka. Northoff (83. Beckmann), Döring, Eckert, Ernst, Rosendahl, Brillowski, Vinnenberg (87. Ophaus), Ke. Northoff, Mrozik (60. Nieddu), Scheffler

Tore: 1:0 Scheffler (59.), 2:0 Ke. Northoff (79.)