Für die A-Liga-Kicker der SG Sendenhorst gab es beim Ausber-Cup von RW Alverskirchen kaum etwas zu bestellen. In der Vorrundengruppe D schieden sie ohne Punktgewinn aus. Im ersten Match unterlagen die SG-Fußballer dem A-Liga-Konkurrenten BW Beelen mit 1:2. Gegen den Landesligisten Beckumer Spielvereinigung folgte anschließend eine 1:4-Niederlage, ehe der Abend in der Everswinkeler Kehlbachhalle mit einem 0:3 gegen den VfL Sassenberg beendet wurde. Sassenberg und Beelen schafften den Sprung in die Endrunde. In der parallel ausgetragenen Gruppe C behaupteten sich Bezirksligist Borussia Münster und Landesligist BSV Roxel. Der VfL Wolbeck und der SC Everswinkel blieben auf der Strecke.

In der Endrunde sind außerdem der Westfalenligist TuS Hiltrup, A-Liga-Spitzenreiter SC Münster 08, Oberligist SC Preußen Münster II und Wacker Mecklenbeck dabei. Für GW Albersloh hatten tags zuvor zwei Niederlagen und ein Unentschieden das Aus in der Vorrundengruppe B bedeutet.