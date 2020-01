Alberslohs Stürmer Jannick Horstmann (24) wird sich in der kommenden Saison den A-Liga-Fußballern der Warendorfer SU anschließen, das teilte WSU-Obmann Ralf Sennhenn gestern mit. Horstmann erzielte in dieser Spielzeit sieben Tore für die Grün-Weißen. Gemeinsam mit Johannes Uhlenbrock trainiert er seit einigen Jahren in der Kreisstadt diverse Jugendmannschaften; zunächst die B1-Jugend, derzeit die C1. „Die WSU hat mir angeboten, in der ersten Mannschaft zu spielen und die Trainingszeiten der Jugendteams so zu legen, dass ich beides verbinden kann. Allein vom Fahrtaufwand macht das alles für mich mehr Sinn. Warendorf möchte kurzfristig in die Bezirksliga aufsteigen“, erklärt der 24-Jährige die Beweggründe für seinen Wechsel. Seine Mannschaftskollegen hat Horstman am Dienstag beim Training informiert. „Die Jungs konnten das unter den gegebenen Umständen verstehen.“